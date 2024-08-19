Feldmanis (Feldmane) Trīne
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Feldmanis Jēkabs
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Feldmane Feldmanis) Ilze
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Feldmanis Tenis
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Feldmanis Andrejs
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Feldmanis Jānis
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Feldmanis Krišs
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs
Рождение ребёнка
06.03.1836
Сын: Feldmanis Miķelis
Отец ребёнка: Feldmanis Krišs