Feldmanis (Feldmane) Trīne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Feldmanis (Feldmane) Trīne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Feldmanis Jēkabs

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Feldmane Feldmanis) Ilze

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Feldmanis Tenis

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Feldmanis Andrejs

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Feldmanis Jānis

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Feldmanis Krišs

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

Рождение ребёнка
06.03.1836

Сын: Feldmanis Miķelis

Отец ребёнка: Feldmanis Krišs

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