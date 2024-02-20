Жантиев Хатахцико Афаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жантиев Салимат Хатахцикоевич
Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Жантиев Эльбуздуко Хатахцикоевич
Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Жантиев Генардуко Хатахцикоевич
Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Деко
Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамсурова Гани Хатахцикоевна
Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жантиева Кыз Мисостовна
Смерть
Неизвестно