Дуркина Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина Наталья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артеев Антон Никитович

Мать: Артеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Генадий Константинович

Отец ребёнка: Дуркин Константин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Селантьевна (Дуркина) Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: Дуркин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
26.01.1951

Сын: Дуркин Борис Константинович

Отец ребёнка: Дуркин Константин Яковлевич

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Чернышова (Дуркина) Муза Константиновна

Отец ребёнка: Дуркин Константин Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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