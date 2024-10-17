Косарев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1926

Дата смерти

11.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна

Смерть
11.01.1973
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 15

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