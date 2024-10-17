Косарев Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1926
Дата смерти11.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна
Смерть
11.01.1973
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 15