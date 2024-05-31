Котова (Шиве) Эльза Густавовна
Место рожденияс.Блюменорт,Тамбовский р-н,Амурская обл
Дата рождения1936
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жетухина (Борохова) Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Борохов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борохов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Котов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Виктор