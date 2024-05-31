Котова (Шиве) Эльза Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Шиве) Эльза Густавовна

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Место рождения

с.Блюменорт,Тамбовский р-н,Амурская обл

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шиве Густав Михайлович

Мать: Шиве (Гильдебрант) Мария Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жетухина (Борохова) Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Борохов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борохов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Котов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Виктор

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