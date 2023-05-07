Борисов Егор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1905
Дочь: Мищенко Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Борисов Митрофан Егорович
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна
Рождение ребёнка
21.09.1916
Дочь: Таганова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна
Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1934
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно