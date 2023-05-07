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Борисов Егор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1905

Дочь: Мищенко Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Борисов Митрофан Егорович

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Борисов Илья Егорович

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна

Рождение ребёнка
21.09.1916

Дочь: Таганова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Феропонтьевна

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1934
Плотниково, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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