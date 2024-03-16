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Постникова-Молоканова Сирафима Михайловна
Постникова-Молоканова Сирафима Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Постников Михаил Иванович
Мать
Постника Лидия Степановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Постников Михаил Иванович
Мать:
Постника Лидия Степановна
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