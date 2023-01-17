Коровкин Евдоким Хрисанфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровкин Евдоким Хрисанфов

Коровкин Евдоким Хрисанфов

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1836

Отец: Коровкин Хрисанф Афонасьив

Мать: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онагож Села проживающий От Ставной ундир афицер Алексей Емельяноф; воспреемница: Села Новой Рачейки уделнаго кресьяинна Якова Васильива Макарихина жена Пераскева Леонтьива | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close