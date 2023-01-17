Коровкин Евдоким Хрисанфов
Место рождения
Дата рождения31.07.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1836
Крещение
31.07.1836
воспреемник: Онагож Села проживающий От Ставной ундир афицер Алексей Емельяноф; воспреемница: Села Новой Рачейки уделнаго кресьяинна Якова Васильива Макарихина жена Пераскева Леонтьива | Казанская цер... Показать все
Смерть
Неизвестно