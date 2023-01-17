Пылаев Онисим (Михаил) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаев Онисим (Михаил) Владимирович

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Место рождения

д. Марково, Белозерский уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Марково, Белозерский уезд, Новгородская губерния
Место жительства
По 1896
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1926
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1928
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1933 по 1935
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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