Пылаев Онисим (Михаил) Владимирович
Место рожденияд. Марково, Белозерский уезд, Новгородская губерния
Дата рождения1876
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Марково, Белозерский уезд, Новгородская губерния
Место жительства
По 1896
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1926
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1928
Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1935
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Карс, Турция
Смерть
1937