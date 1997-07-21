Пермяков Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1914
Сын: Пермяков Александр Львович
Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
21.07.1997
Дочь: Максимова Елена Львовна
Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1999
Дочь: Пермякова Ирина Львовна
Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно