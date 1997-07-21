Пермяков Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пермяков Алексей Андреевич

Мать: Пермякова Вера Филипповна

Рождение ребёнка
02.05.1914

Сын: Пермяков Александр Львович

Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
21.07.1997

Дочь: Максимова Елена Львовна

Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
02.06.1999

Дочь: Пермякова Ирина Львовна

Мать ребёнка: Пермякова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Ольга Михайловна

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