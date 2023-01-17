Митричева Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митричева Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.11.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 22.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митричев Валентин Борисович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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