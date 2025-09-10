Воейкова Матрена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Воейкова Матрена

Автор
НМ
Маслова Н.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Воейков Евстратий МихайловичМежду 1575 и 1599 г.р.
Дети
Безобразова (Воейкова) ? ЕвстафьевнаНеизвестно г.р.
Воейков Матвей (Мокей) ЕвстратьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Самсон (Иван) Евстратьевич

Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воейков Евстратий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Матвей (Мокей) Евстратьевич

Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Полуект Евстратьевич

Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Семен Евстратьевич

Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безобразова (Воейкова) ? Евстафьевна

Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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