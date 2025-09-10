Воейкова Матрена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Воейков Евстратий МихайловичМежду 1575 и 1599 г.р.
Дети
Безобразова (Воейкова) ? ЕвстафьевнаНеизвестно г.р.
Воейков Матвей (Мокей) ЕвстратьевичНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Самсон (Иван) Евстратьевич
Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Матвей (Мокей) Евстратьевич
Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Полуект Евстратьевич
Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Семен Евстратьевич
Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безобразова (Воейкова) ? Евстафьевна
Отец ребёнка: Воейков Евстратий Михайлович
Смерть
Неизвестно