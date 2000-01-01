Коваль Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Ангелина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979

Отец: Коваль Александр Иванович

Мать: Коваль Нина Владимировна

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