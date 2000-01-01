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Коваль Ангелина Александровна
Коваль Ангелина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1979
Пол
Женский
Отец
Коваль Александр Иванович
1954 г.р.
Мать
Коваль (Гордиенко) Нина Владимировна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979
Отец:
Коваль Александр Иванович
Мать:
Коваль Нина Владимировна
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