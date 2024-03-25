Чачемин Дмитрий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Чачемин Герасим Иванов
Мать: Ирина Иларионова
Осуждение
27.07.1942
Список N5. Военнослужащих, осуждённых Высшим Трибуналом 272 стрелкового... 7 отдельной Армии к высшей мере наказания и лишению свободы, Приговора, на которых приведены в исполнение, кроме осуждённых с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чачемина Лукерья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно