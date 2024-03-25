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Чачемин Дмитрий Герасимович

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чачемин Герасим Иванов

Мать: Ирина Иларионова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Осуждение
27.07.1942
Список N5. Военнослужащих, осуждённых Высшим Трибуналом 272 стрелкового... 7 отдельной Армии к высшей мере наказания и лишению свободы, Приговора, на которых приведены в исполнение, кроме осуждённых с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачемин Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Чачемина Лукерья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чачемина Лукерья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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