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Цыб Анатолий Фёдорович

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Место рождения

село Зуевцы Миргородского района Полтавской области

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

село Зуевцы Миргородского района Полтавской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыб Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Цыб Тамара Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыб Елена Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыб Тамара Семёновна

Смерть
2012
Цыб Анатолий Фёдорович
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