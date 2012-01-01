Цыб Анатолий Фёдорович
Место рождениясело Зуевцы Миргородского района Полтавской области
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
село Зуевцы Миргородского района Полтавской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыб Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Цыб Тамара Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыб Елена Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыб Тамара Семёновна
Смерть
2012
Цыб Анатолий Фёдорович