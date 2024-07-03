Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна Около 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Ус Леонтий Матвеевич

Мать: Ус (Лукашевич) Магдалина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтехович Емельян Лукич

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Войтехович Николай Емельянович

Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Войтехович Ада Емельяновна

Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич

Рождение ребёнка
07.05.1929

Дочь: Луцевич (Войтехович) Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Стахно (Войтехович) Лариса Емельяновна

Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич

Смерть
1931

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