Войтехович (Ус) Евгения Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Ус Леонтий Матвеевич
Мать: Ус (Лукашевич) Магдалина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1926
Сын: Войтехович Николай Емельянович
Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Войтехович Ада Емельяновна
Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич
Рождение ребёнка
07.05.1929
Дочь: Луцевич (Войтехович) Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: Стахно (Войтехович) Лариса Емельяновна
Отец ребёнка: Войтехович Емельян Лукич
Смерть
1931