Бажанова (Махова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанова (Махова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чеканова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бажанов Иван Васильевич

Осипово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Бажанов Ярослав Иванович

Отец ребёнка: Бажанов Иван Васильевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажанов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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