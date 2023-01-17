Бажанова (Махова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чеканова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бажанов Иван Васильевич
Осипово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1928
Отец ребёнка: Бажанов Иван Васильевич
Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно