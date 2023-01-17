Закурко (Воронина) Аврора Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1931
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1931
Отец: Воронин Серафим Федорович
Мать: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закурко Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017
Владивосток, Владивостокский, Приморский край