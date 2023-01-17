Закурко (Воронина) Аврора Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закурко (Воронина) Аврора Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1931

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1931

Отец: Воронин Серафим Федорович

Мать: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закурко Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закурко Геннадий Петрович

Смерть
2017
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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