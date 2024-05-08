Гороховская Анастасия Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Раиса Митрофановна
Отец ребёнка: Гороховский Павел Митрофанович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гороховский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Гороховский Павел Митрофанович
Смерть
1978