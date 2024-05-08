Гороховская Анастасия Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гороховская Анастасия Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Раиса Митрофановна

Отец ребёнка: Гороховский Павел Митрофанович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гороховский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Гороховский Павел Митрофанович

Смерть
1978

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