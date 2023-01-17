Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Хуснутдин Тазитдинов

Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Гилязетдин Тазитдинович

Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бибигайша Тазитдиновна

Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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