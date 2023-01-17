Фатима
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хуснутдин Тазитдинов
Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бибигайша Тазитдиновна
Отец ребёнка: Тазитдин Абдулзямильов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно