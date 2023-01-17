Райков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919
Отец: Райков Иван Андреевич
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 17об.–18.
Крещение
01.10.1919
Восприемники - Егорченко Петр Прокопьевич, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской гражданин Лобанова Наталия Семеновна, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской гражданка ГАК. Ф. Д-... Показать все
Смерть
Неизвестно