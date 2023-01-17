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Райков Александр Иванович

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1903 г.р.

Мать

До 1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1919

Отец: Райков Иван Андреевич

Мать: Райкова Евгения Викентьевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 17об.–18.
Крещение
01.10.1919
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - Егорченко Петр Прокопьевич, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской гражданин Лобанова Наталия Семеновна, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровской гражданка ГАК. Ф. Д-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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