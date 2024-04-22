Изгачев Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Изгачев Григорий Ильич
Мать: Изгачева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Изгачева Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна
Рождение ребёнка
04.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна
Рождение ребёнка
27.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1981
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость