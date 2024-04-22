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Изгачев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Дети

Около 1929 г.р.
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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Изгачев Григорий Ильич

Мать: Изгачева Агафья Ивановна

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Изгачева Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изгачева Татьяна Никаноровна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1981
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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