Проников Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проникова Людмила Григоревна
Мать ребёнка: Ефременко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проникова Нина Григоревна
Мать ребёнка: Ефременко Мария
Рождение ребёнка
21.05.1921
Сын: Проников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ефременко Мария
Смерть
Неизвестно