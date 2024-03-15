Проников Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проников Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проникова Людмила Григоревна

Мать ребёнка: Ефременко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проникова Нина Григоревна

Мать ребёнка: Ефременко Мария

Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Проников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ефременко Мария

Смерть
Неизвестно

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