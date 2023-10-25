Горных (Емельянова) Альпина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горных (Емельянова) Альпина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935

Отец: Емельянов Василий Петрович

Мать: Емельянова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1959

Дочь: Богданова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович

Рождение ребёнка
23.04.1963

Дочь: Панова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович

Рождение ребёнка
12.02.1972

Сын: Горных Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горных Евгений Евграфович

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