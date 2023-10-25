Горных (Емельянова) Альпина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935
Рождение ребёнка
08.12.1959
Дочь: Богданова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович
Рождение ребёнка
23.04.1963
Дочь: Панова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович
Рождение ребёнка
12.02.1972
Сын: Горных Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Горных Евгений Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно