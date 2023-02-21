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Третьяков Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

02.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1832

Сын: Третьяков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Третьякова Александра Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Коншина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова Александра Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Александра Даниловна

Смерть
02.12.1850
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