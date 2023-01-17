Шляпужников Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШляпужников Фёдор Васильевич

Шляпужников Фёдор Васильевич

avatar

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.10.1921

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1921

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
18.03.1941
Химки, Химки, Московская область
Служил в 1838 танковой части рядовым | Химкинский РВК, Московская обл., Химкинский р-н
Попал в плен (военное)
05.07.1941
под Минском, р.Березина
Рождение ребёнка
30.07.1948

Сын: Ланин (шляпужников) Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Шляпужникова Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1953

Сын: Шляпужников Борис Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.1959

Сын: Шляпужников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпужникова Юлия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Шляпужникова Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close