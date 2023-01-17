Шляпужников Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1921
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1921
Военная служба
18.03.1941
Химки, Химки, Московская область
Служил в 1838 танковой части рядовым | Химкинский РВК, Московская обл., Химкинский р-н
Попал в плен (военное)
05.07.1941
под Минском, р.Березина
Рождение ребёнка
30.07.1948
Сын: Ланин (шляпужников) Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Шляпужникова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1953
Сын: Шляпужников Борис Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1959
Сын: Шляпужников Василий Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1980