Поддубная Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1999

Дочь: Поддубная Анна Владимировна

Отец ребёнка: Поддубный Владимир Петрович

Рождение ребёнка
09.08.2007

Дочь: Поддубная Алена Владимировна

Отец ребёнка: Поддубный Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поддубный Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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