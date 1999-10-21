Поддубная Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1978
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1999
Дочь: Поддубная Анна Владимировна
Отец ребёнка: Поддубный Владимир Петрович
Рождение ребёнка
09.08.2007
Дочь: Поддубная Алена Владимировна
Отец ребёнка: Поддубный Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно