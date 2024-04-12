Леонтий Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735
Отец: Суриков Николай Петров
Мать: Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Григорий Леонтиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Василий Леонтиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Екатерина Леонтиева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иван Леонтиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ефим Леонтиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрена Леонтиева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1809
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)