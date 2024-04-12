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Леонтий Николаев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1720 г.р.

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: Суриков Николай Петров

Мать: Пелагея Дмитриева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Григорий Леонтиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Василий Леонтиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Георгий (Егор) Леонтиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Екатерина Леонтиева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ефим Леонтиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрена Леонтиева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1809
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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