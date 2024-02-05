Лебедкина (Улитина) Матрёна Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедкина (Улитина) Матрёна Севастьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

12.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Улитин Севастьян

Мать: не указана

При жизни утверждала, что намного старше, чем по документам.
Рождение ребёнка
21.12.1934

Сын: Лебедкин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Лебедкин Константин

Серов, Серовский, Свердловская область
Отчество отца неизвестно, так как могилу перекопали местные для нового захоронения.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедкин Петр Константинович

Отец ребёнка: Лебедкин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедкин Константин

Смерть
12.03.1983
Республика Татарстан, город Казань, Самосыровское Кладбище
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