Лебедкина (Улитина) Матрёна Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти12.03.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: Улитин Севастьян
При жизни утверждала, что намного старше, чем по документам.
Рождение ребёнка
21.12.1934
Сын: Лебедкин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Лебедкин Константин
Серов, Серовский, Свердловская область
Отчество отца неизвестно, так как могилу перекопали местные для нового захоронения.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедкин Петр Константинович
Отец ребёнка: Лебедкин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедкин Константин
Смерть
12.03.1983
Республика Татарстан, город Казань, Самосыровское Кладбище