Мамаджанян Рубен Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951
Рождение ребёнка
23.08.1977
Дочь: Мамаджанян Люся Рубеновна
Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна
Рождение ребёнка
05.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Мамаджанян Светлана Рубеновна
Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович
Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна