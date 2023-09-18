Мамаджанян Рубен Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаджанян Рубен Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951

Отец: Мамаджанян Геворг Абрамович

Мать: Мамаджанян Люся Аршаковна

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Мамаджанян Люся Рубеновна

Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна

Рождение ребёнка
05.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Мамаджанян Светлана Рубеновна

Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович

Мать ребёнка: Мамаджанян Гоар Гургеновна

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