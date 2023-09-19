(Шестакова) Аксинья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестакова) Аксинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Татьяна Евстафьевна

Отец ребёнка: Шестаков Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Шестаков Евстафий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Евстафий Иванович

Смерть
Неизвестно

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