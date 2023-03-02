Гололобова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова Анна Артемовна
Отец ребёнка: Гололобов Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова Фекла Артемовна
Отец ребёнка: Гололобов Артем
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гололобов Андрей Артемович
Отец ребёнка: Гололобов Артем
Смерть
Неизвестно