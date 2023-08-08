Серебрякова Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1860 ст.
Дочь: Попова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович
Рождение ребёнка
14.03.1864 ст.
Сын: Серебряков Венедикт Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович
Рождение ребёнка
03.08.1869 ст.
Сын: Серебряков Антоний Яковлевич
Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно