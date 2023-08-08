Серебрякова Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1860 ст.

Дочь: Попова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1864 ст.

Сын: Серебряков Венедикт Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1869 ст.

Сын: Серебряков Антоний Яковлевич

Отец ребёнка: Серебряков Яков Стефанович

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Яков Стефанович

Смерть
Неизвестно
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