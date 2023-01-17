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Захаров Козьма Захарович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1803

Отец: Захар Осипович

Мать: Агафья Степановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1819

Жена: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Фекла Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Васса Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Захаров Григорий Космич

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гликерия Кузьминишна

Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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