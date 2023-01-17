Захаров Козьма Захарович
Место рождения
Дата рождения06.10.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1803
Отец: Захар Осипович
Мать: Агафья Степановна
Бракосочетание
23.01.1819
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Фекла Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Васса Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гликерия Кузьминишна
Мать ребёнка: Захарова Иустиния Алексеевна
Смерть
Неизвестно