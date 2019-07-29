Судаков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаков Владимир

Место рождения

Валентиновка

Дата рождения

04.04.1960

Дата смерти

29.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960

Отец: Судаков Виталий

Мать: Терещенко Мария

Бракосочетание
31.07.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1984

Сын: Судаков Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
30.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Смерть
29.07.2019
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