Судаков Владимир
Место рождения
Дата рождения04.04.1960
Дата смерти29.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960
Отец: Судаков Виталий
Мать: Терещенко Мария
Бракосочетание
31.07.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1984
Сын: Судаков Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
30.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Есиль, Есильский район, Акмолинская область
Смерть
29.07.2019