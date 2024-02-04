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Токмаков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Токмаков Василий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Евдокия Калеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Сын: Токмаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Токмакова (Токмакова) ?

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Бурдастых (Токмакова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна

Смерть
Неизвестно

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