Токмаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Токмаков Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Токмаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Бурдастых (Токмакова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Токмакова Евдокия Калеевна
Смерть
Неизвестно