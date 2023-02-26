Пётр Фёдоров
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1830
Дочь: Ульяния Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Терентиева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1832
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Терентиева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Терентиева
Смерть
Неизвестно