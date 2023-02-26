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Пётр Фёдоров

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1830

Дочь: Ульяния Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Терентиева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1832

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Терентиева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Терентиева

Смерть
Неизвестно
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