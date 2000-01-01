Epp (Andres) Sara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Epp (Andres) Sara

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1727

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1727

Отец: Andres Cornelius

Мать: Andres Ида

Смерть
1758
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