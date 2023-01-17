Сластников Всеволод Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластников Всеволод Степанович

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Место рождения

Лузино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Лузино, Омский муниципальный район, Омская область
Место жительства
По 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1939 по 1940
Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
Место жительства
С 1940 по 1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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