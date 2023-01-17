Сластников Всеволод Степанович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1939 по 1940
Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
Место жительства
С 1940 по 1972
Смерть
1972