Сташкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сташка

Мать: Канипа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Ябатыров Сташка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябатыров Сташка

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Сташкина) Татьяна

Отец ребёнка: Ябатыров Сташка

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Сташкина) Зоя

Отец ребёнка: Ябатыров Сташка

Смерть
Неизвестно

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