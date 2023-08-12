Сташкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Ябатыров Сташка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ябатыров Сташка
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Сташкина) Татьяна
Отец ребёнка: Ябатыров Сташка
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Сташкина) Зоя
Отец ребёнка: Ябатыров Сташка
Смерть
Неизвестно