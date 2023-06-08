Платон Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
27.01.1889 ст.
Афанасьевская церковь 27.01.1889 Чермы запасной артиллерийский бомбардир Мирон Фомич Афанасьев Полично крестьянская девица Анисья Матвеевна по жениху Хворостова запасной фейерверкер Платон Тимофее... Показать все
Поручитель
03.02.1897 ст.
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Смерть
Неизвестно