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Платон Тимофеевич

Место рождения

Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
27.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.01.1889 Чермы запасной артиллерийский бомбардир Мирон Фомич Афанасьев Полично крестьянская девица Анисья Матвеевна по жениху Хворостова запасной фейерверкер Платон Тимофее... Показать все
Поручитель
03.02.1897 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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