Голошумова (Филимонова) Агафья (Вторая жена)
Место рождениясело Верхнее Чуево
Дата рождения19.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1825
Отец: Филимонов Нестор
Мать: не указана
село Верхнее Чуево
Воспреемники: однодворец Амельян Аксенов, Параскева Феофилантова
Крещение
22.02.1825
Бракосочетание
03.06.1842
Муж: Голошумов Матвей
с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево, венчал священник Иоанн
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Рождение ребёнка
1849
Сын: Голошумов Абрам
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Голошумов Степан
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Голошумов Игнат
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Рождение ребёнка
1857
Сын: Голошумов Владимир
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Давыдова Марина
Отец ребёнка: Голошумов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голошумов Матвей
Смерть
Неизвестно