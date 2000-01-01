Голошумова (Филимонова) Агафья (Вторая жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голошумова (Филимонова) Агафья (Вторая жена)

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Место рождения

село Верхнее Чуево

Дата рождения

19.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1825

Отец: Филимонов Нестор

Мать: не указана

село Верхнее Чуево
Воспреемники: однодворец Амельян Аксенов, Параскева Феофилантова
Крещение
22.02.1825
Бракосочетание
03.06.1842

Муж: Голошумов Матвей

с. Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Христорождественская церковь с. Нижнее Чуево, венчал священник Иоанн
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Рождение ребёнка
1849

Сын: Голошумов Абрам

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Рождение ребёнка
1851

Сын: Голошумов Степан

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Рождение ребёнка
1852

Сын: Голошумов Игнат

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Рождение ребёнка
1857

Сын: Голошумов Владимир

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Давыдова Марина

Отец ребёнка: Голошумов Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голошумов Матвей

Смерть
Неизвестно
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