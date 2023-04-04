Гельштейн Элиазар (Лазарь)
Место рождения
Дата рождения01.12.1897
Дата смерти28.12.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1897
Отец: Гельштейн Мендель (Марк)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Советский клиницист-терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР, зав. факультетской терапевтической клиникой П ММИ. В годы Великой Отечественной войны занимал должность главного терапевта Ленинградского... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1930
Дочь: Килинская (Гельштейн) Виктория
Мать ребёнка: Гельштейн (Быховская) Гинда
Смерть
28.12.1955
Похороны
Неизвестно