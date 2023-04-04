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Гельштейн Элиазар (Лазарь)

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

01.12.1897

Дата смерти

28.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1897

Отец: Гельштейн Мендель (Марк)

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гельштейн (Быховская) Гинда

Работа или профессия
Неизвестно
Советский клиницист-терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР, зав. факультетской терапевтической клиникой П ММИ. В годы Великой Отечественной войны занимал должность главного терапевта Ленинградского... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1930

Дочь: Килинская (Гельштейн) Виктория

Мать ребёнка: Гельштейн (Быховская) Гинда

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.12.1955
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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