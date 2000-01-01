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(Шудегов) Мертворожденная
(Шудегов) Мертворожденная
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1912
Пол
Женский
Отец
Шудегов Григорий
Мать
Шудегов Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912
Отец:
Шудегов Григорий
Мать:
Шудегов Пелагея
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