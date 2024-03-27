Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти10.03.1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морген) Люба
Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1894
Дочь: Рябцева (Морген) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Рождение ребёнка
28.08.1896
Сын: Морген Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Смерть
10.03.1936
Похороны
Неизвестно