Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

10.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Энк-Рогульский Исай

Мать: Рогульская (Энк-Рогульская) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морген) Люба

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Рябцева (Морген) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морген Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Смерть
10.03.1936
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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