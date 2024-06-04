Суднишников Роман Климов
Место рождениядер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Суднишников Лавер Романов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1719