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Суднишников Роман Климов

Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Суднишников Клим (Климка) Федосеев

Мать: Суднишникова Немелфа Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Суднишников Лавер Романов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1719

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