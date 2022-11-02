Купреев Георгий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреев Георгий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1968

Отец: Купреев Анатолий Ионович

Мать: Купреева Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
04.11.1987

Дочь: Рябченкова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
26.08.1990

Сын: Купреев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна

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