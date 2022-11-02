Купреев Георгий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1968
Рождение ребёнка
04.11.1987
Дочь: Рябченкова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
26.08.1990
Сын: Купреев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Купреева Светлана Борисовна