Ракитин Григорий Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитин Григорий Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1876 ст.

Дочь: Ракитина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Ракитина Фекла Андреевна

Место жительства
1876 ст.
Барсук, Новооскольский, Белгородская область
Государственный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракитина Фекла Андреевна

Смерть
Неизвестно
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