Ракитин Григорий Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1876 ст.
Дочь: Ракитина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Ракитина Фекла Андреевна
Место жительства
1876 ст.
Барсук, Новооскольский, Белгородская область
Государственный крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракитина Фекла Андреевна
Смерть
Неизвестно