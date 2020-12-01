Строкова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти?.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: не указан
Мать: Кондрашова Анна
Рождение ребёнка
27.06.1957
Дочь: Мингалеева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Строков Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Строков Михаил Прокопьевич
Смерть
?.12.2020