Строкова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: не указан

Мать: Кондрашова Анна

Рождение ребёнка
27.06.1957

Дочь: Мингалеева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Строков Михаил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Строков Михаил Прокопьевич

Смерть
?.12.2020
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