Дмитриев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно