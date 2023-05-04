Дмитриев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно

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